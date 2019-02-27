Sevin ya da nefret edin ama sosyal medyanın yeni gözdesi TikTok artık göz ardı edilemeyecek bir büyüklüğe ulaştı.



Çin merkezli video sosyal medya uygulaması TikTok hızlı büyümesiyle parmak ısırtıyor.

Son dönem Hindistan ve Çin'de çılgın büyüyen Pekin merkezli uygulamanın açıklanan indirme oranları da bunu kanıtlar nitelikte. Açıklanan yeni verilere göre, Twitter’ın video tabanlı versiyonu olarak da adlandırabileceğimiz, kullanıcılarının kısa videolar çekmesine izin veren TikTok bugüne kadar tam 1 milyar defa akıllı telefonlara indirildi.

Kuşkusuz uygulama indirme sayısı uygulamanın aktif kullanıcı sayısını yansıtmıyor ancak TikTok'un ne denli bir popülariteye kavuştuğunu gözler önüne seriyor.

Asya pazarında çok hızlı büyüyen TikTok, ABD pazarında da kolay kullanımlı App'i ile son dönem indirilme sayısında Facebook'un üzerine çıktı.

Sadece Ocak ayında iOS ve Android uygulaması 71 milyon yeni cihaza yüklenen uygulama hızlı büyümesi sosyal medya devi Facebook'un da radarında.



Tabii ki bu yükselişte TikTok‘un çatı şirketi ByteDance‘ın 2017’de satın aldığı Music.ly uygulamasının da etkisi büyük.



Şirket bu yıl ABD pazarına girerken iki uygulamayı TikTok markasının altında birleştirdi. Bu birleşme sonucu son dönemde App Store‘da ve Google Play‘de TikTok indirme rakamları olarak Facebook‘un önünde yer alıyor.



Zira geçtiğimiz aylarda Sensor Tower‘ın yayınladığı verilere göre, TikTok yüklemeleri 2018 yılının son çeyreğinde ABD’de Facebook, Instagram, Snapchat ve YouTube’dan daha yüksek oldu.



Aynı verilere göre TikTok, Sosyal Medya uygulamaları arasında %42.4gibi yüksek bir pazar payına sahip.



YERLİ TİKTOK’ÇULARDAN SEÇMELER