TikTok güvenlik politikasını değiştiriyor: Veriler Çin'den görülecek

Çinli video paylaşım platformu TikTok, kullanıcılara Çin'deki bazı çalışanlarının İngiltere ve Avrupa Birliği'ndeki hesapların verilerine erişimi olduğunu söyledi. Sosyal medya devi, "gizlilik politikasının" "işlerini yapma ihtiyacına dayandığını" öne sürdü.

TikTok güvenlik politikasını değiştiriyor: Veriler Çin'den görülecek

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TikTok'un gizlilik kurallarında yaptığı değişiklik birçok ülkeyi endişelendirdi. 

Şirket platformdaki kullanıcı deneyiminin "tutarlı, eğlenceli ve güvenli" kalması için gizlilik politikasında değişikliğe gitti. 

TikTok'taki kullanıcı verileri ülke dışından erişime açıldı. TikTok'un erişim izni verdiği çalışanların bir kısmı 'de çalışıyor.

Verilerin Çin hükümetine iletilebileceği endişesiyle gizlilik güncellemesi,  Birleşik Krallık ve ABD de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki yetkililer tarafından inceleme altına alındı.

Bu haftanın başlarında ABD'li bir yetkili, uygulamanın Amerika'da yasaklanması çağrısında bulundu.

TikTok, politikanın "Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık ve İsviçre" için geçerli olduğunu söyledi.

Şirketin Avrupa'daki gizlilik sorumlusu Elaine Fox, sadece belirli çalışanların bu izne sahip olduğunu vurguladı. TikTok'un Avrupa ve ABD verileri Çin dışında tutuluyor. 

TikTok'un üst kuruluşu ByteDance platformdaki verilere Çin hükümetinin erişiminin olmadığını kendilerinin de devletten bağımsız bir kurum olduğunun altını çiziyor. 

TikTok, Temmuz ayında ABD'li senatörlere gönderdiği mektupta hassas olmayan verilerin ülke dışına çıkartılabileceğini söylemişti. 

Yeni güvenlik politikaları 2 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek. 

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