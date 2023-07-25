TikTok "metin gönderisi" özelliğini duyurdu

TikTok, mikroblog formatına uygun içerik paylaşımına imkan veren yeni özelliğini tanıttı.



Buna göre kullanıcılar, video ve fotoğraf serisinin yanı sıra yalnızca metinden oluşan içerikler oluşturup yayınlayabilecek.

Threads'in aktif kullanıcı sayısında düşüş yaşanıyor Haberi Görüntüle Metin gönderileri, Instagram Hikayeleri'ndeki paylaşımlara benzer şekilde -arka plan rengi, yazı stili, müzik ve etiketler dahil- oluşturulabilecek. Gönderiler bin karakterle sınırlı olacak.



TikTok'dan önce Meta, Instagram'a bağlı çalışan mikroblog platformu "Threads"i tanıtmıştı.