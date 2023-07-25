TikTok "metin gönderisi" özelliğini duyurdu

Video paylaşım uygulaması TikTok, artık yalnızca metinden oluşan gönderilerin de paylaşılabileceğini duyurdu.

TikTok "metin gönderisi" özelliğini duyurdu

TikTok, mikroblog formatına uygun içerik paylaşımına imkan veren yeni özelliğini tanıttı.

Buna göre kullanıcılar, video ve fotoğraf serisinin yanı sıra yalnızca metinden oluşan içerikler oluşturup yayınlayabilecek.

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Metin gönderileri, Instagram Hikayeleri'ndeki paylaşımlara benzer şekilde -arka plan rengi, yazı stili, müzik ve etiketler dahil- oluşturulabilecek. Gönderiler bin karakterle sınırlı olacak.

TikTok'dan önce Meta, Instagram'a bağlı çalışan mikroblog platformu "Threads"i tanıtmıştı. 

TikTok "metin gönderisi" özelliğini duyurdu - 1

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