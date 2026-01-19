TikTok mikro-dizi pazarına girdi: Televizyonun geleceği bir dakikalık diziler mi?

TikTok, kısa video formatındaki hakimiyetini bu kez dizi dünyasına taşıyor.

Şirket, ABD ve Brezilya’da sessiz sedasız kullanıma sunduğu PineDrama adlı yeni uygulamayla, bölümleri yaklaşık bir dakika süren “mikro diziler” sunmaya başladı.



Uygulama, tasarım açısından TikTok’a oldukça benziyor; ancak dans videoları ve trend içerikler yerine, dikey formatta çekilmiş kısa dizi bölümleri var.

Mikro diziler, her biri bir dakika civarında olan bölümlerden oluşan, hızlı tüketilen hikayelere deniyor. Genellikle romantik dram, gerilim, aile ve intikam temalarının öne çıktığı bu yapımlar; pembe dizi havası ve “arkası yarın” tarzı heyecanlı bölüm sonlarıyla dikkat çekiyor.



“The Officer Fell For Me” ve “Love at First Bite” gibi yapımlar, uygulamadaki popüler örnekler arasında.



MİKRO-DRAMA VE DİKEY DİZİ AKIMI

Guardian'a göre, dikey dizi içerikleri ilk olarak Çin’de patlama yaşadı. Kısa dizilerin Çin’deki geliri 2021’de 500 milyon dolarken 2024’te 7 milyar dolara ulaştı; 2030’da ise 16 milyar doları aşması bekleniyor.



Küresel mikro-drama pazarının 2025 itibarıyla 7 ila 15 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Hollywood’un bugüne kadar mesafeli durduğu bu alan, artık görmezden gelinemeyecek kadar büyümüş durumda.



Mikro-dramalar, bugün anaakım şirketlerin radarında. Disney, DramaBox’ı hızlandırma programına aldı; Fox Entertainment, My Drama uygulamasının sahibi Ukraynalı Holywater’a ortak oldu. Eski Miramax CEO’su Bill Block’un kurduğu GammaTime ise Kim Kardashian, Kris Jenner ve Reddit’in kurucularından Alexis Ohanian gibi isimlerden yatırım alıyor.

MİKRO-DRAMALAR TELEVİZYONLARA DA GELİYOR

Bu arada Amazon da Fire TV cihazları üzerinde Instagram’ı denemeye başladı. Yeni uygulama sayesinde Instagram’ın kısa video formatı Reels ve mikro dizileri, televizyon ekranlarından izlenebilecek. İlk aşamada yalnızca Amazon Fire TV cihazlarıyla sınırlı olan testin, ilerleyen dönemde farklı donanım üreticilerine de genişletilmesi planlanıyor.

"Instagram for TV" adlı uygulama, televizyon ekranlarına uyarlamak yerine Reels videolarını orijinal dikey formatında göstermeye devam edecek.

Öte yandan bu dönüşüm, daha büyük bir sorunun parçası: İkinci ekran. Artık pek çok izleyici televizyon izlerken aynı anda telefonda TikTok, Instagram Reels ya da oyunlarla meşgul oluyor. Medya analistlerine göre Hollywood yöneticileri, bu dağılmış dikkatin farkında ve içerikleri buna göre yeniden şekillendiriyor.

Nitekim Netflix yöneticilerinin senaristlerden karakterlerin ne yaptıklarını daha açık şekilde söylemelerini istemesi, “Hikayeler basitleştiriliyor mu?” tartışmasını alevlendirmişti. Ancak Vox'a konuşan uzmanlara göre burada amaç, “kötü içerik üretmek” değil; bir şeyler izlerken bir yandan telefonunu kaydıran dikkati bölünmüş izleyicinin hikayeyi arka planda bile takip edebilmesini sağlamak. Yani sorun sanatsal bir tercihten çok, TikTok ve YouTube’un doğrudan rekabet baskısı.

ÜCRETSİZ VE REKLAMSIZ BAŞLADI

TikTok’un kardeş dizi uygulaması PineDrama ise şu an için iOS ve Android platformlarında ücretsiz ve reklamsız olarak kullanılabiliyor. Ancak TikTok’un ilerleyen dönemde ücretli içerik ya da reklam modeline geçip geçmeyeceği net değil. Benzer mikro dizi platformları olan ReelShort ve DramaBox, halihazırda ücretli.

Uygulamada içerikler “Discover” (Keşfet) sekmesi üzerinden “Tümü” veya “Trend” başlıkları altında bulunabiliyor. Ayrıca kullanıcının izleme alışkanlıklarına göre şekillenen sonsuz dikey akış da mevcut.

İzleme geçmişi sayesinde yarım kalan dizilere kolayca dönülebilirken, favorilere ekleme ve yorumlar aracılığıyla diğer izleyicilerle etkileşim kurma imkânı da sunuluyor. Tam ekran izleme modu ise altyazı ve yan panelleri gizleyerek daha sade bir deneyim sağlıyor.

TikTok, mikro-dizilere yabancı değil. Şirket, geçen yıl ana uygulaması içinde “TikTok Minis” adlı bir bölüm açarak bu tür içeriklere yer vermeye başlamıştı. PineDrama ile birlikte TikTok, ReelShort ve DramaBox gibi popüler mikro dizi platformlarıyla doğrudan rekabete giriyor.

QUIBI ÖRNEĞİ HAFIZALARDA

Öte yandan kısa süreli dizi formatı her zaman başarı getirmedi. 2020 yılında DreamWorks’ün kurucularından Jeffrey Katzenberg’in 1,75 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Quibi, 10 dakikanın altındaki bölümlerle dikkat çekmiş, ancak beklenen ilgiyi göremeyerek altı ay içinde kapanmıştı.



Uzmanlara göre ReelShort ve DramaBox’un Quibi’ye kıyasla başarılı olmasının nedeni, düşük bütçeli, ilk saniyelerde izleyiciyi yakalayan ve sürekli merak unsuru barındıran hikâyelere odaklanmaları.



TikTok ise PineDrama ile bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.