TikTok o kelimenin kullanımını yasakladı

TikTok, aşırı diyet ve egzersizi özendiren popüler bir hashtag’i dünya çapında yasakladı. Şirket, söz konusu engellemenin platformdaki gelişen riskleri ele almak için yapılan rutin bir incelemenin parçası olduğunu açıkladı.

'SkinnyTok' etiketiyle paylaşılan içerikler genellikle genç kadınlara hitap ediyor ve kullanıcıları aşırı zayıflığa teşvik ediyordu. TikTok sözcüsü Paolo Ganino tarafından yapılan açıklamada, “#SkinnyTok arama sonuçlarını, sağlıksız kilo verme içerikleriyle ilişkilendirildiği için engelledik” ifadeleri kullanıldı.



Artık kullanıcılar “SkinnyTok” hashtag’i ile arama yaptıklarında, doğrudan ruh sağlığı destek hizmetlerine yönlendiriliyor. Yasak, son aylarda genç kadınlar tarafından yeme bozukluklarını, özellikle anoreksiyayı özendirici videoların platformda hızla artması sonrası getirildi.

