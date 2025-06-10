TikTok o kelimenin kullanımını yasakladı
TikTok 1 Haziran itibarıyla, platformda yeme bozukluklarını teşvik eden tehlikeli içeriklerin artması sonrası “SkinnyTok” arama sonuçlarını engelledi.
TikTok, aşırı diyet ve egzersizi özendiren popüler bir hashtag’i dünya çapında yasakladı. Şirket, söz konusu engellemenin platformdaki gelişen riskleri ele almak için yapılan rutin bir incelemenin parçası olduğunu açıkladı.
'SkinnyTok' etiketiyle paylaşılan içerikler genellikle genç kadınlara hitap ediyor ve kullanıcıları aşırı zayıflığa teşvik ediyordu. TikTok sözcüsü Paolo Ganino tarafından yapılan açıklamada, “#SkinnyTok arama sonuçlarını, sağlıksız kilo verme içerikleriyle ilişkilendirildiği için engelledik” ifadeleri kullanıldı.
Artık kullanıcılar “SkinnyTok” hashtag’i ile arama yaptıklarında, doğrudan ruh sağlığı destek hizmetlerine yönlendiriliyor. Yasak, son aylarda genç kadınlar tarafından yeme bozukluklarını, özellikle anoreksiyayı özendirici videoların platformda hızla artması sonrası getirildi.
Ancak bu olumlu gelişme, “SkinnyTok” trendinin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. TikTok topluluğu, yeni kullanıcı kurallarına hızlıca adapte olarak güncel hashtag’ler ve kod kelimeler geliştirme konusunda geçmişte güçlü bir yetenek göstermişti.
CİDDİ YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE
Son yıllarda sosyal medya platformları, genç kullanıcıların sağlığı konusunda daha fazla sorumluluk almaya zorlanıyor. Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen Çevrimiçi Güvenlik Yasası ile sosyal medya şirketleri, zararlı içeriklerin kaldırılmasını hızlandırmak ve yaş kontrollerini sağlamakla yükümlü olacak.
Temmuz ayından itibaren bu kurallar tam anlamıyla uygulanacak ve uymayanlara karşı ciddi yaptırımlar getirilecek.
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