Tiktok sahibi, algoritma verilerini Çin hükümetiyle paylaştı

Algoritmalar, kullanıcıların ne göreceğine ve hangi sırayla göreceklerine karar veriyor ve sosyal medya platformlarının büyümesini sağlamak için kritik öneme sahip.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre bu nedenle şirketler tarafından sıkı bir şekilde korunuyorlar.



ABD'de Meta ve Alphabet, daha fazla açıklama çağrılarına rağmen, bu verilerin ticari sır olduklarını söyleyerek ayrıntıları paylaşmayı reddetti.



Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), 30 algoritmanın açıklamalarını içeren bir liste yayınladı.



Bir açıklamada, veri kötüye kullanımını engellemek amacıyla algoritma listesinin rutin olarak güncelleneceğini söyledi.



Listelenen algoritmalar arasında Alibaba'nın sahibi olduğu e-ticaret sitesi Taobao'ya ait bir algoritma var.



Doğu Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi'ndeki Rekabet Hukuku Araştırma Merkezi'nde yönetici direktör olan Zhai Wei, sağlanan bilgilerin "kesin olarak yayınlananlardan çok daha ayrıntılı" olduğuna inanıyor.



Bloomberg'e verdiği demeçte, "Bu, kamuya açıklanması mümkün olmayan bazı ticari sırları içeriyor" dedi.



ByteDance, BBC'ye konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.



Alibaba ve borsada işlem gören teknoloji firmaları Tencent, NetEase ve Baidu, BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.