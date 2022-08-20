TikTok uygulamasının en hassas bilgileri izlediği iddia edildi

Apple Insider tarafından yayımlanan habere göre, bir güvenlik araştırmacısı, TikTok kullanıcıları uygulama içi tarayıcısını kullanarak harici bağlantılara göz attığında, sosyal medya platformunun onu kullanırken yazdıklarını izlediğini keşfetti.



Bir siber güvenlik araştırmacısı olan Felix Krause'nin son keşfi, uygulama içi tarayıcının, kullanıcılarının tıkladığı bağlantıları ve düğmeleri de izlediğini ortaya koyuyor.



Siber güvenlik araştırmacısı, sosyal medya hizmetindeki uygulama içi web tarayıcısının, kullanıcılarının ziyaret ettiği harici sitelere JavaScript yüklediğini iddia ediyor.



Ardından, TikTok'un kullanıcılarının, yazdıkları her şeyi endişe verici bir şekilde içeren etkinliklerini izlemesine izin veriyor.



Bu, JavaScript kodunun sosyal medya devinin kullanıcılarının şifrelerini başka yerlerde izlemesine izin verdiği bildiriliyor.



Araştırmacı Krause, Forbes ile yaptığı bir röportajda TikTok'un uygulama içi tarayıcısındaki genişletilmiş izlemenin "şirketin yaptığı aktif bir seçim olduğunu" belirtiyor.



Ayrıca, "bu, önemsiz olmayan bir mühendislik görevidir" diyerek devam ediyor ve bu tür JavaScript enjeksiyonunun "yanlışlıkla veya rastgele gerçekleşmediğini" belirtiyor.



TİKTOK: JAVASCRİPT KODU FARKLI AMAÇLARLA KULLANILIYOR

TikTok sözcüsü, söz konusu JavaScript kodunu Forbes'a yaptığı açıklamada kabul etti.



Ancak Çin sosyal ağı, kullanıcılarının uygulama içi tarayıcısında yazma etkinliklerini izleyen kodun hiç de kötü niyetli olmadığını açıklıyor.



Bunun yerine TikTok, tarayıcısındaki JavaScript kodunun amacının performans izleme, sorun giderme ve hata ayıklama ile sınırlı olduğunu iddia ediyor.



Esasen, dev sosyal medya platformu, yalnızca milyonlarca kullanıcısının genel deneyimini iyileştirmeye çalıştığını söylüyor.



TikTok sözcüsü, yaptıklarının diğer rakip platformlara benzer olduğunu belirterek, "optimum kullanıcı deneyimi sağlamak için bir uygulama içi taray