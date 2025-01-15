TikTok yerine Rednote: ABD'de yasak öncesi ilk sıraya yerleşti!

Amerikan basınına göre, TikTok yasağı öncesi, kullanıcılar Rednote adlı başka bir uygulamayı indiriyor. Rednote çevrimiçi mağazalarda indirme sıralamasında ilk sıraya yerleşti.



Bu uygulama, İnstagram, TikTok ve Pinterest karışımı bir işlev sunuyor. Bu uygulamanın geliştirici şirketi de Çinli bir firma.



Uygulamanın şu an aylık 300 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. Yine de bu sayı TikTok'un kullanıcı sayısının epey altında kalıyor.



Amerika Birleşik Devletleri'nde TikTok kullanımı bu pazar günü yasaklanacak.

