TikTok'a 530 milyon dolar ceza kesildi

TikTok, kullanıcı verilerini Çin’e gönderdiği gerekçesiyle İrlanda’nın gizlilik düzenleyicisi tarafından 530 milyon avro (601,3 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.



AB’de TikTok’un gizlilik denetiminden sorumlu olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Cuma günü yaptığı açıklamada, TikTok’un Avrupa kullanıcı verilerinin Çin’e aktarılması nedeniyle bloğun GDPR veri koruma yasasını ihlal ettiğini söyledi.



Düzenleyici kurum, TikTok’un veri işleme süreçlerini altı ay içinde uyumlu hale getirmesini emretti ve bu süre içinde veri işleme süreçlerinin uyumlu hale getirilmemesi halinde TikTok’un Çin’e yaptığı transferleri askıya alacağını söyledi.



DPC’deki başkan yardımcısı Graham Doyle, Cuma günü yaptığı açıklamada "TikTok’un Çin’e yaptığı kişisel veri transferleri GDPR’yi ihlal etti çünkü TikTok, Çin’deki personel tarafından uzaktan erişilen AEA kullanıcılarının kişisel verilerinin, esasen AB içinde garanti edilene eşdeğer bir koruma düzeyine sahip olduğunu doğrulamakta, garanti etmekte ve göstermekte başarısız oldu" dedi.



Doyle "TikTok’un gerekli değerlendirmeleri yapmaması sonucunda TikTok, Çin yetkililerinin Çin’in terörle mücadele, casuslukla mücadele ve TikTok’un AB standartlarından önemli ölçüde saptığını tespit ettiği diğer yasalar kapsamında AEA kişisel verilerine erişme olasılığına değinmedi" diye ekledi.



CNBC’nin kendisiyle iletişime geçmesinin ardından TikTok’un yorum yapmasına hemen izin verilmedi.