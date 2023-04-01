TikTok'a yeni suçlama: Kedi videoları çok fazla enerji tüketiyor

ABD ve Avrupa'daki birçok ülkede yasaklarla karşı karşıya kalan Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'a yeni bir suçlama daha yöneltildi.



Avrupa’nın en büyük mühimmat üreticilerinden biri olan Nammo, TikTok’un Norveç’in başkenti Oslo yakınlarındaki Raufoss kasabasında kurduğu veri depolama merkezinin bölgedeki tüm yedek elektriği kullanması nedeniyle Ukrayna’daki savaştan dolayı artan talebi karşılayamadıklarını açıkladı.

Yetkililer, TikTok’un kedi videoları yüzünden üretimlerinin yavaşladığını ileri sürdü. Nammo’nun CEO’su Morten Brandtzaeg Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Endişeliyiz, çünkü kedi videolarının depolanmasının gelecekteki büyümemizi zorladığını görüyoruz” dedi. Şirket, TikTok veri merkezinin taşınması ya da bölgeye ek bir elektrik santralı inşa edilmesini talep ediyor.

