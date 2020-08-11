TikTok’a ABD’den bir alıcı daha!

Microsoft’un TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için görüşmeleri sürdürdüğü dönemde yeni bir iddia ortaya atıldı.



Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok'u satın alma yarışına Microsoft’un ardından Twitter da katıldı.



İngiliz yayın kuruluşu BBC’de yer alan habere göre, Tiwtter Twitter’ın Çin merkezli TikTok satın almak için girişimlerde bulunuyor.



Aynı habere göre, mikro blog sitesi yetkilileri TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak için ByteDance ile bir ön görüşme gerçekleştirdi.



Benzer bir iddia geçtiğimiz hafta Apple için de ortaya atılmış, ABD merkezli şirket daha sonra yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamıştı.



TİKTOK'UN YASAKLANMASI TARTIŞMALARI



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.



Trump ise TikTok'un Çin yönetimiyle bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek olduğunu ve Başkan Trump'a bir öneri sunacaklarını söylemişti.



ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor. Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.

