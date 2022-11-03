TikTok’la değişen hayatlar #TikToktanSonra projesiyle izleyici karşısına çıktı

Galada proje hakkında bilgi veren TikTok Türkiye sözcüsü Emir Gelen, “TikTok’taki başarılı içerik üreticilerinin değişim serüvenlerini #TikToktanSonra belgeseliyle anlatarak içerik üretmek isteyen ancak nereden başlayacağını bilemeyen hevesli içerik üreticisi adaylarına ilham vermek istedik” dedi.



Sanatın yeni merkezi TikTok



TikTok’un kültür sanat alanındaki iş birlikleriyle sanata dikey bir açı kazandırdığını da belirten Gelen, TikTok’u sanatın merkez üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerdiklerinin altını şu sözlerle çizdi: “İlk günden bu yana sanatla iç içe olan TikTok, 75. Cannes Film Festivali ve İKSV’yle yaptığı iş birlikleriyle sanatın merkez üssü olduğunu anlatmaya çalışıyor. Üstelik sanata yeni, özgün ve genç bir dikey açı kazandırmış durumda. Kültür ve sanatın, yani yaratıcılığın olduğu her alanda var olmak misyonumuzun bir parçası. TikTok’un misyonu yaratıcılığa ilham olmak ve insanlara hoşça vakit geçirtebilmek. Bu çerçevede sesini henüz duyuramamış binlerce insanı daha görünür hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”



#TikToktanSonra belgesel projesi, önümüzdeki günlerde #TikToktanSonra etiketiyle TikTok’tan izlenebilecek.



Belgeselde yer alan içerik üreticilerinin hikayeleri ise şöyle:



CZN Burak



CZN Burak adıyla tanınan Türk şef Burak Özdemir, kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını yayınlayarak "Smiley bae" lakabıyla ünlendi. TikTok dünyasına adım atmasıyla kısa zamanda burada da popüler olan CZN Burak, 50 milyonu aşkın takipçisiyle TikTok'un en ünlü isimleri arasında yer alıyor.



Beyza Doğuç



Genç müzisyen Beyza Doğuç, pandemi sürecinde tanıştığı TikTok dünyasına kısa sürede kendini sevdirmeyi başardı. Yaptığı cover'larla TikTok topluluğundan yoğun ilgi gören Doğuç, Acıtmıyor Sevdan, Sen ve Ben gibi pek çok şarkıya imza attı.



Rana Türkyılmaz



Genç müzisyen Rana Türkyılmaz, cover'larıyla TikTok' topluluğunun kalbine girmeyi başarmış isimlerden biri. Türkyılmaz, 2021'de ilk şarkısı Alamet'i dinleyicileriyle buluşturdu.



Ümraniyespor (Kurumsal Hesap)



Ümraniyespor kurumsal hesabında kullandığı yaratıcı mizahla TikTok'un en sevilen spor kulübü hesaplarından biri haline geldi. Kulüp, spor kulüpleriyle Z kuşağı arasında bir köprü kurma hayaliyle çıktığı yolda örnek başarılara imza attı.



Nursema Altuntaş



Ressam Nursema Altuntaş, çizime olan yeteneğini henüz çocuk yaşta keşfetti ve o yıllarda eve gelen misafirlerin resimlerini çizerek yolcuğuna başladı. TikTok'a girmeye karar vererek çizim videoları paylaşan ve kısa sürede topluluğun severek takip ettiği isimlerden biri olan Altuntaş, TikTok aracılığıyla "tutkunun olduğu yerde imkansıza yer olmadığını" göstermeye devam ediyor.