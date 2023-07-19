TikTok'ta 700 bin Türk hesabının çalındığı ortaya çıktı

ABD basınında yer alan haberlere göre Nisan ayında Türkiye'deki 700 bin TikTok hesabı çalındı. Seçimlerden hemen önce gerçekleşen bu olayın TikTok'taki en büyük zaafiyet olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

TikTok'ta 700 bin Türk hesabının çalındığı ortaya çıktı

TikTok dünyanın en çok kullanılan platformlarından biri. ABD - Çin rekabeti nedeniyle büyük güvenlik tartışmalarının odağında olan TikTok aynı zamanda Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları arasında da oldukça popüler. 

ABD merkezli medya kuruluşu Forbes'da yer alan bilgilere göre Nisan 2023'ta Türkiye'deki 700 bin TikTok hesabı çalındı. 

Daha da önemlisi TikTok'un güvenlikten sorumlu yöneticisi Kim Albarella'ya sistemdeki zaafiyetin geçen yıl iletildiği ama TikTok'un maliyetler nedeniyle adım atmadığını öne sürüldü.

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TikTok'un gönderdiği tek kullanımlık şifrelerin üçüncü kişiler tarafından görülebildiği belirtildi. 

Forbes'un haberine göre İngiltere merkezli istihbarat şirketi GCHQ, Çinli sosyal medya devini de bilgilendirdi. 

Saldırıların Türkiye'deki seçimlerden önce gerçekleşmesi bunların bilinçli olarak yapıldığı iddialarına da neden oldu. Nisan 2023'teki saldırının TikTok'taki en büyük güvenlik zaafiyeti olduğu belirtildi. Daha önce platformda bu boyutta bir hesap çalma vakasının yaşanmadığı vurgulandı.

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