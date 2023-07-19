TikTok'ta 700 bin Türk hesabının çalındığı ortaya çıktı

TikTok'un gönderdiği tek kullanımlık şifrelerin üçüncü kişiler tarafından görülebildiği belirtildi.



Forbes'un haberine göre İngiltere merkezli istihbarat şirketi GCHQ, Çinli sosyal medya devini de bilgilendirdi.



Saldırıların Türkiye'deki seçimlerden önce gerçekleşmesi bunların bilinçli olarak yapıldığı iddialarına da neden oldu. Nisan 2023'teki saldırının TikTok'taki en büyük güvenlik zaafiyeti olduğu belirtildi. Daha önce platformda bu boyutta bir hesap çalma vakasının yaşanmadığı vurgulandı.