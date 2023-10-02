TikTok'ta reklamsız abonelik dönemi

TikTok, platform üzerinde reklamları engelleyen bir ödeme planı üzerinde çalışıyor. ABD'de test edilen reklamsız abonelik planının 4,99 dolar olmasının beklendiği kaydedildi.

TikTok'ta reklamsız abonelik dönemi

Video tabanlı platformu TikTok'un yakın zamanda reklamsız abonelik için bir ödeme planı üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Android Authority'nin aktardığına göre, reklamsız TikTok deneyimi, aylık 4,99 dolarlık bir ödeme planıyla ABD'de test ediliyor.

Aylık ödeme planını satın alan kullanıcılar, platform üzerinde herhangi bir reklam ile karşılaşmayacak.

TikTok'tan konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak bu ödeme planının test aşamasında olduğu kaydedildi.

TikTok'ta reklamsız abonelik dönemi - 1

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