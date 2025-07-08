TikTok'tan Trump'a çalım: Yeni bir versiyon geliyor

Çinli ByteDance firmasına ait popüler video paylaşım uygulaması TikTok'un yeni bir versiyonu geliyor olabilir.

ABD'de veri ihlali ve casusluk iddiaları ardından platformu satması istenen ByteDance firmasına verilen süre birden fazla kez uzatılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump uygulamayı satın alacak müşteri ararken, Çinli firma satmayı reddetmişti.

Araştırmacı gazetecilik sitesi The Information, firmanın bu krizi aşmak için "yeni bir TikTok" üzerinde çalıştığını öne sürdü.

ABD'Lİ KULLANICILAR İÇİN YENİ SÜRÜM

The Information’ın aktarımına göre TikTok, uygulamanın ABD'li yatırımcılara satılmasından önce Amerikalı kullanıcılar için yeni bir sürüm geliştiriyor.



Haberde şirketin, yeni uygulamayı 5 Eylül’de kullanıma sunmayı planladığı ifade edildi.

Mevcut uygulama ise gelecek yıl mart ayında çalışmayı durduracak. Ancak haberde bu takvimin değişebileceği de belirtiliyor.



ABD’deki TikTok kullanıcılarının sosyal ağı kullanmaya devam edebilmek için yeni uygulamayı indirmesi gerekecek.

SON TARİH 17 EYLÜL

Söz konusu haber, Başkan Trump’ın Çin ile olası bir anlaşma için bu hafta görüşmelere başlayacağını ve hükümetin uygulamanın satışı konusunda “hemen hemen” bir anlaşmaya vardığını açıklamasından iki gün sonra geldi.



Trump geçen ay TikTok yasağı için belirlenen son tarihi 17 Eylül’e kadar uzatmıştı. Böylece ABD lideri, beklenen TikTok yasağını üçüncü kez ertelemişti.