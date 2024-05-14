TikTok'tan yeni yapay zeka özelliği

TikTok'un yapay zeka tarafından oluşturulan arama sonuçlarıyla ilgili yeni bir çalışma yaptığı aktarıldı.

YAPAY ZEKA AKILLI ARAMA



The Verge'ün haberine göre, sosyal medya devi ChatGPT tarafından üretilen materyallerle "AI Smart Search" yani "Yapay zeka akıllı arama" adlı bir araç sunmaya hazırlanıyor.

TikTok'un bu yeni algoritmayla birlikte kullanıcıların aramalarıyla alakalı bulduğu içerikleri sonuç olarak göstereceğini belirtiyor.

ARAMA SONUÇLARININ ÖZETİNİ ÇIKARTACAK

Ayrıca platformun yalnızca belirli sorgular için arama sonuçlarının en üstünde görünen yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri test ettiği bildiriliyor.

Bu özelliğin henüz resmi olarak kullanıma sunulup sunulmadığı henüz belli değil.

Z KUŞAĞI ARAMA MOTORU OLARAK KULLANIYOR

Geçtiğimiz yıl TikTok'un Google sonuçlarını ve Wikipedia özetlerini de uygulama içine entegre ettiği görülmüştü.

TikTok son zamanlarda özellikle Z kuşağı kullanıcıları için bir arama motoruna dönüşmüş durumda.

ABD'DE YASAKLANABİLİR

Öte yandan platform ABD'de uygulamanın ana şirketi ByteDance'ın ülkede erişilebilir kalması için elden çıkarılmasını gerektiren bir yasa tasarısına karşı çıkıyor. TikTok buna uymazsa, uygulama tamamen ABD'de yasaklanabilir.