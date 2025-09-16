TikTok'u Oracle mı sırtlayacak?

ABD ve Çin arasında bir çerçeve anlaşması imzalanması halinde TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak şirketler konsorsiyumunda Oracle'ın da yer aldığını öne sürüldü.



Müzakereler hakkında bilgi sahibi kaynaklar CBS News'e, teknoloji şirketi Oracle'ın, ABD ile Çin arasında bir çerçeve anlaşması imzalanması halinde TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak şirketler konsorsiyumu arasında yer aldığını bildirdi.



ABD ve Çinli yetkililer dün yaptıkları açıklamalarda, TikTok'u ABD kontrolündeki bir şirkete devretmek için bir çerçeve anlaşmasına vardıklarını ve bu anlaşmanın Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında yapılacak bir telefon görüşmesinde onaylanacağını açıkladılar.



Madrid'de Çinli müzakerecilerle yapılan toplantının ardından, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'de popüler sosyal medya uygulamasını aksatabilecek 17 Eylül son tarihinin Çinli müzakerecileri potansiyel bir anlaşmaya varmaya teşvik ettiğini söyledi.