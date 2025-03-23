TikTok'un ABD operasyonlarına yönelik çözüm planı: ByteDance'in yatırımcıları öne çıkıyor

Beyaz Saray tarafından önerilen plan, ByteDance'in en büyük Çin dışı yatırımcılarının TikTok'un ABD operasyonlarını satın almasını ve bağımsız bir şirket olarak yeniden yapılandırmasını içeriyor. Bu, Çinli yatırımcıların sahiplik oranının %20'nin altında tutulması anlamına geliyor. Aynı zamanda Oracle'ın, ABD kullanıcı verilerini korumaya devam edeceği, böylece kullanıcı bilgilerinin güvenliğinin artırılacağı ifade ediliyor.



NEDEN YASAKLANMAK İSTENİYOR?



Bu hamle, TikTok'un 2020 yılından bu yana ABD'de karşı karşıya kaldığı çeşitli düzenleyici zorlukların ardından en ciddi çözüm girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. ABD hükümeti, uygulamanın ulusal güvenliği tehdit edebileceği endişesini dile getirmiş ve Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişim sağlayabileceği iddialarını gündeme taşımıştı.



ABD PAZARINI KAYBETMEK İSTEMİYORLAR



Susquehanna International Group, General Atlantic, KKR gibi yatırımcılardan oluşan bu grubun yeni planı, hem ABD yönetiminin güvenlik kaygılarını azaltmayı hem de TikTok'un milyonlarca Amerikalı kullanıcıya hizmet vermeye devam etmesini sağlamayı hedefliyor. Planın detayları henüz tam olarak netleşmiş değil; ancak bu girişim, TikTok'un ABD pazarında varlığını sürdürebilmesinde kritik bir dönüm noktası olabilir.



KULLANICILARIN DESTEĞİ VE TEPKİSİ



Uzmanlar, bu planın başarıya ulaşmasının yalnızca düzenleyici onaylara değil, aynı zamanda kamuoyu desteğine de bağlı olduğunun altını çiziyor. Sosyal medya platformu, özellikle genç kullanıcılar arasında popülerliğini korurken, kullanıcılar TikTok'un geleceği konusunda endişelerini dile getirmeye devam ediyor.