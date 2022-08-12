TikTok'un en az 300 işçisi Çin hükümetine çalışmış

ByteDance ve TikTok çalışanlarının LinkedIn profilleri incelendiğinde daha önce Çin medyasında görev alan işçiler artık içerik ortaklıkları, strateji, politika, halkla ilişkiler, para kazanma ve 'medya işbirliği' gibi rollerde çalışıyor.



15 mevcut ByteDance çalışanının profilleri, teknoloji firmasında ve devlet medya kuruluşlarında aynı anda çalıştıklarını ortaya koydu.



Raporda, "On beş kişi, mevcut ByteDance çalışanlarının Xinhua Haber Ajansı, Çin Radyosu Uluslararası ve Çin Merkez/Çin Küresel Televizyonu dahil olmak üzere Çin devlet medya kuruluşları tarafından aynı anda istihdam edildiğini gösteriyor" denildi.



Forbes tarafından incelenen LinkedIn profilleri, "TikTok'un ana şirketi ByteDance ile Çin Komünist Partisine hizmet eden dezenformasyonu güçlendirmek için sosyal medyayı kullanmaya büyük yatırım yapan Çin hükümetinin propaganda kolu arasındaki önemli bağlantıları ortaya koyuyor".



Rapora göre ByteDance ve TikTok, 300 LinkedIn profilinin mevcut çalışanları temsil ettiğine veya Çin devlet medyasıyla bağlantılarını reddettiğine itiraz etmedi.



ByteDance'in bir sözcüsü, şirketin "işe alma kararlarını yalnızca kişinin işi yapmak için profesyonel yeteneğine dayalı olarak" verdiğini söyledi.



Şirket, "Çin pazarındaki işletmelerimiz için, daha önce Çin'de hükümet veya devlet medya görevlerinde çalışmış kişileri de kapsıyor. Çin dışında, çalışanlar ayrıca hükümet, kamu politikası ve birçok alandan bize deneyim getiriyor" dedi. .



Forbes, daha önce CCTV ve CGTN için çalışan TikTok ve ByteDance çalışanları için 49 LinkedIn profili belirlemişti.



Bunların arasında, şu anda ByteDance'in medya içeriği ortaklıkları direktörü olarak görev yapan CCTV'nin (Çin devlet televizyonu) eski genel yayın yönetmeni ve profili hala CCTV editörü olduğunu söyleyen bir ByteDance denizaşırı pazar operatörü vardı.



TikTok'un yükselişi ABD'li milletvekillerinde ulusal güvenlik endişeleri yarattı.



TikTok kısa süre önce, ABD güvenlik ekibinden "sağlam siber güvenlik kontrolleri ve yetkilendirme" gerekli olmasına rağmen, ülke dışındaki çalışanların bu bilgilere erişebileceğini itiraf etti.



Haziran ayında Buzzfeed News, TikTok kullanıcılarının ABD'deki verilerine Çin'deki çalışanlar tarafından defalarca erişildiğini bildirdi.