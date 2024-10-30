TikTok’un kurucusu Cang Yiming kimdir?

Cang Yiming, 1 Nisan 1983'te Çin'in Fujian kentinde doğdu. 2001'de Tianjin'deki Nankai Üniversitesi'ne kaydoldu ve burada mikro elektronik mühendisliği ve yazılım mühendisliği alanında uzmanlaştı . 2005'te Bilgisayar Mühendisliği alanında BEng derecesiyle mezun oldu . Eşiyle üniversitede tanıştı.

Ağustos 2012'de ByteDance, Toutiao haber uygulamasını başlattı ve iki yıl içinde 13 milyondan fazla günlük kullanıcı çekti. Başlangıçta Zhang'ı reddeden Sequoia Capital , geri döndü ve 2014'te şirkete 100 milyon ABD doları yatırım yaptı. Eylül 2015'te ByteDance, video paylaşım uygulaması TikTok'u (Çin'de Douyin olarak bilinir) pek fazla ilgi görmeden piyasaya sürdü. Ürün, milenyum kuşağı arasında anında hit oldu ve dünya çapında popüler oldu.

Zhang, Mayıs 2021'de CEO görevinden ayrılacağını ve yerine Liang Rubo'nun geçeceğini söyledi.