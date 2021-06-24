TikTok'un sahibi ByteDance'in rakibi Kuaishou 1 milyar kullanıcı barajını aştı

Çin menşeili video paylaşım platformu TikTok'un güçlü bir rakibi bulunuyor.



Ağırlıklı olarak Çin'de kullanılan Kuaishou'dan yapılan son açıklamada uygulamanın aylık 1 milyar aktif kullanıcıs sayısını geride bıraktığı bildirikdi. Yurtdışında 150 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan Kuaishour tıpkı TikTok gibi kısa videoların paylaşıldığı bir sosyal medya platformu.



Halihazırda Çin'in 2 numaralı kısa video paylaşım uygulaması olan Kuaishou'nun Hong Kong borsasındaki değeri de yüzde 6 artış gösterdi. Çinli teknoloji devi Tencent tarafından desteklenen Kuaishou'nın piyasa değeri 107 milyar dolara ulaştı.



Kuaishou'nun 2021'de yurtdışında çok sayıda aktif kullanıcı edinmesi TikTok'un sahibi ByteDance'in bu alandaki tek Çinli şirket olmadığını gösteriyor. Kuaishou Çin dışındaki ülkeler için Kwai ve Snack Video adıyla faaliyet gösteriyor.



Öte yandan bir diğer Çinli video paylaşım sitesi Douyin de 600 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.



Dünyanın en yaygın sosyal medya şirketi Facebook Inc.'in aylık 2.85 milyar aktif kullancısı bulunuyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi konumunda.