TikTok'un satışı uzayabilir

Reuters'ın haberine göre, Trump yönetiminin, Çinli ByteDance şirketine ait kısa video uygulaması TikTok'un ABD varlıklarını satması veya kapatması için verilen 17 Eylül tarihli son teslim süresini bir kez daha uzatması bekleniyor.



Bu, Trump tarafından, başlangıçta ByteDance'e popüler sosyal medya platformunu satması veya kapatması için Ocak 2025'e kadar süre veren bir federal yasanın uygulanmasından verilen dördüncü erteleme olacak.



Geçen ay Trump, uygulama için ABD'li alıcılar bulunduğunu ve süreyi daha da uzatabileceğini söylemişti.

