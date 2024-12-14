TikTok'un yıllık faturası: Karbon ayak izi Yunanistan'ı geçti!

Yeni bir analize göre, TikTok'un yıllık karbon ayak izi muhtemelen Yunanistan'ınkinden daha büyük. Ortalama bir kullanıcı her yıl benzinle çalışan bir arabayla 123 mil fazladan yol kat etmeye eşdeğer sera gazı üretiyor.



TikTok'un 2023 emisyonları ABD, İngiltere ve Fransa'da yaklaşık 7,6 milyon metrik ton karbondioksit oldu. Bu rakam, aynı bölgedeki Twitter/X ve Snapchat ile ilişkilendirilen emisyonlardan daha yüksek.



TikTok'un dünya çapında 1 milyar kullanıcısı var. Instagram'ın kullanıcı sayısının neredeyse iki katı olmasına rağmen, TikTok'un karbon ayak izi Instagram'dan yüksek.

BAĞIMLILIK YAPAN ETKİSİ



Bunun arkasındaki sebep TikTok platformunun benzersiz bağımlılık yapıcılığında yatıyor.

Ortalama bir Instagram kullanıcısı günde uygulamada 30,6 dakika geçiriyor. Bu arada ortalama bir TikTok kullanıcısı 45,5 dakika kaydırarak geçiriyor.

YUNANİSTAN'I GERİDE BIRAKTI



ABD, İngiltere ve Fransa'nın TikTok'un küresel kullanıcı tabanının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturduğu düşünüldüğünde, platformun genel karbon ayak izinin muhtemelen 50 milyon metrik ton civarında olduğu tahmin ediliyor.



Yunanistan'ın 2023 yılı karbon emisyonu 51,67 milyon metrik ton idi.



TikTok kullanıcıları, YouTube'dan hemen sonra sosyal medyada dakika başına en yüksek ikinci emisyona sahip.