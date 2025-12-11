Time dergisi yılın kişisi belli oldu

Charles Clyde Ebbets tarafından 1932'de çekilmiş ünlü ""Gökdelenin Tepesinde Öğle Yemeği (Lunch atop a Skyscraper)" isimli ikonik fotoğrafından esinlenilen birinci kapakta sırasıyla Zuckerberg, Advanced Micro Devices (AMD) CEO'su Lisa Su, X, Space-X ve Tesla CEO'su Elon Musk, Huang, OpenAI CEO'su Sam Altman, DeepMind Technologies şirketinin CEO'su Demis Hassabis, Anthropic yapay zeka şirketinin CEO'su Dario Amodei ve yapay zeka alanındaki öncü çalışmalarıyla "yapay zekanın vaftiz annesi" olarak tanınan Fei-Fei Li yer aldı.

"A ve I" harflerinin inşa edildiği alanın gösterildiği ve yapay zekanın inşa sürecini temsil eden kapakta da diğerlerine yer verildi.

“2025, GERİ DÖNÜŞÜN OLMAYACAĞININ ANLAŞILDIĞI YIL OLDU”

Derginin X üzerinden yapılan paylaşımda, "2025, yapay zekanın tam potansiyelinin ortaya çıktığı ve geri dönüşün olmayacağının anlaşıldığı yıl oldu. Düşünen makinelerin çağını getirdikleri, insanlığı hayran bıraktıkları ve endişelendirdikleri, bugünü dönüştürdükleri ve mevcut olanın ötesine geçtikleri için yapay zekanın mimarları, TIME dergisinin '2025 Yılının Kişisi' seçildi." ifadeleri kullanıldı.

2024'TE TRUMP SEÇİLMİŞTİ

Dergi, 2024'te ABD Başkanı Donald Trump'ı ikinci kez seçerken, “tarihi boyutlarda bir geri dönüşe imza attığı, nesilde bir kez görülen siyasi bir yeniden yapılanmaya öncülük ettiği" belirtilmişti.

2023'te de Amerikalı şarkıcı Taylor Swift "Yılın Kişisi" seçmişti.