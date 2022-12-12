Tiny House'lar kendi enerjisini üretiyor, kirli suyu arıtıyor

Küçük evler olarak da bilinen tiny house’lar, son dönemin trendi olan minimal yaşam tarzını bir adım öteye taşıyor. Katlanabilir evlerden karavanlara kadar pek çok çeşit barındıran bu evler, bireylerin ekonomik açıdan tasarruf etmelerini sağlarken, taşınabilirlik özelliğiyle daha özgür bir yaşamı mümkün kılıyor.

Yako House markasının çatı şirketi Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, “Tiny house’ların maliyeti standart bir eve kıyasla %20 daha az. Satış fiyatı ise neredeyse %30’u kadar. Ancak bu evlerin ekonomik ve bağımsız yaşam stiline odaklananlar, çevre dostu niteliklerini gözden kaçırıyor” dedi.



İnsanların mevcut ekonomik koşullar karşısında alternatif bir yaşam tarzı yaratmak için tiny house’lara yöneldiğini söyleyen Galip Ölmez, sözlerine şöyle devam etti:

“Tiny house’ların maliyet konusunda sağladığı faydalar, asıl odaklanmamız gereken hususların ikinci plana atılmasına yol açıyor. Kolayca inşa edilebilir, taşınabilir, hızlıca dekore edilebilir özellikleriyle öne çıkan tiny house’lar, aslında sürdürülebilir yaşamın da yapı taşını oluşturuyor. Gerek enerji gerekse malzemeleri ve atık politikasıyla daha yaşanabilir bir dünyaya kapı aralıyor” dedi.



TINY HOUSE’LAR, STANDART EVLERDEKİ ENERJİNİN %7’SİNE İHTİYAÇ DUYUYOR



Tiny house’ların sürdürülebilir ve ekolojik faydalarına dikkat çeken Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, “Küçük evler standart evlerde harcanan enerjinin yalnızca yaklaşık %7’sine ihtiyaç duyuyor. Bunun yanı sıra plastik ve beton yerine termal olarak modifiye edilen ahşap gibi malzemelerin kullanılması dayanıklılığı garanti ederken, çok daha sürdürülebilir bir yaşam sunuyor. Standart evlere göre çok daha hızlı ısıtılabiliyor ya da soğutulabiliyorlar. Karbon ayak izi ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına da yardımcı olan tiny house’lar, doğada ekolojik denge yaratıyor. Biz de 2 kez Türkiye'nin en iyi tiny house markası ödülünü alan bir şirket olarak mühendislik gücümüzü tasarım yeteneğimizle birleştiriyor, kullanıcıların beklentilerini karşılayan modern, ferah ve sürdürülebilir evler inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.



ENERJİ ÜRETEN VE KİRLİ SUYU ARITAN EVLER İNŞA EDİYORLAR



Yenilenebilirliği ve sıfır atık politikasını desteklediklerini belirten Galip Ölmez, “Doğayla uyumlu tiny house’lar üretiyoruz. Kirli suların arıtılarak yeniden kullanılmasını, çatıdaki güneş panelleriyle kendi enerjisini üretmesini sağlıyoruz. Doğal malzemelerden inşa ettiğimiz Yako Mini House, Yako Mirror House ve Yako Red House modellerimizle, yalnız sağlıklı değil, şık ve modern bir yaşam tarzı da sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



GEZGİNLERE ÖZEL "TEKERLEKLİ TINY HOUSE”



Seyahatseverlere ve şehirden ayrılmak istemeyen ailelere de özel modeller ürettiklerinin altını çizen Galip Ölmez, “Tekerlekli Yako Ada House, Yako Comfort ve Yako Peace House modelleri, dünyanın herhangi bir yerini gezginler için eve dönüştürüyor. Tek ya da iki katlı olabilen bu evler, özgür yaşam tarzını konforlu deneyimlere dönüştürüyor. Yako Garden House ise iş, okul gibi nedenler dolayısıyla şehirden uzaklaşmak istemeyen aileler ya da bireylere alternatif sunuyor. Herhangi bir alanın içine kolayca inşa edilen bu evlerin ikinci katı teras olarak da kullanılabiliyor” dedi.



Galip Ölmez

TINY HOUSE’LAR İLE SÜRDÜREBİLİR GELECEĞİN TEMELİNİ ATIYORLAR



Her türlü yaşam stiline sahip kişiler için çözüm odaklı modeller ürettiklerini aktaran Galip Ölmez, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“İnovatif, yaratıcı ve özgün modellerimizle hem insanları arzuladıkları evlere kavuşturuyor, hem de bu evlerle dünyayı daha yaşanılabilir bir gezegene dönüştürüyoruz. Ürünlerimizi yalnızca ülkemizde değil uluslararası pazarlarda da satışa sunuyoruz. Böylece çevre duyarlılığını her coğrafyadan tüketicinin hayatına kolayca entegre ederek farkındalık oluşturuyoruz ve onlar hiçbir şey yapmasa dahi tiny house’larımızla sağlıklı bir geleceğin temelini atıyoruz.”