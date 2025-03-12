Tıp dünyasında devrim: Felçli adam düşünce gücüyle robot kolu hareket ettirdi

ABD'deki California Üniversitesi San Francisco (UCSF) araştırmacıları, felçli bir hastanın yalnızca düşünce gücüyle robot bir kolu hareket ettirmesini sağlayan devrim niteliğinde bir teknoloji geliştirdi.

Scitech Daily'de yer alan habere göre, yapay zeka destekli beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) sayesinde hasta, elini hareket ettiriyormuş gibi düşünerek robot kolu nesneleri tutup kaldırması için yönlendirdi.



KESİNTİSİZ 7 AY ÇALIŞAN SİSTEM



Yeni geliştirilen bu teknoloji, daha önceki sistemlerden farklı olarak yedi ay boyunca kesintisiz çalışmayı başardı. Daha önce bu tür cihazlar yalnızca birkaç gün içinde işlevini kaybediyordu. Yeni sistemin uzun süreli kullanımda istikrarlı bir performans sergilemesi, felçli bireyler için büyük bir umut oldu.



SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?



Felçli hastanın beynine, düşünce sinyallerini algılayan küçük sensörler yerleştirildi. Hasta, elini hareket ettirmeyi hayal ettiğinde bu sensörler sinyalleri yakaladı. Yapay zeka destekli sistem, bu beyin sinyallerini işleyerek robot kolun harekete geçmesini sağladı.



Başlangıçta hareketler net değildi. Bu nedenle hasta, sanal bir robot kol üzerinde pratik yaparak sistemin hassasiyetini arttırdı. Yapay zekanın öğrenme kabiliyeti sayesinde zamanla gerçek robot kolu daha hassas bir şekilde yönlendirebilmeye başladı.



GÜNLÜK İŞLERİ YAPABİLME UMUDU



Hasta, yapay zeka destekli bu sistemle nesneleri kavrayıp kaldırabilmeyi, dolap açıp bardak almayı ve bardağı su sebiline tutarak doldurmayı başardı.



Araştırmayı yöneten Dr. Karunesh Ganguly, sistemin geliştirilmeye devam edeceğini ve gelecekte hastaların evlerinde kullanabileceği bir teknoloji haline getirileceğini belirtti. Ganguly, bu konuda oldukça iyimser:



"Artık bu sistemin nasıl çalıştığını biliyoruz ve gerçekten işe yarayacağına inanıyorum. Felçli bireyler için yalnızca düşünerek hareket edebilen protezler artık bir hayal değil!"

