Titan faciasında yeni keşif: Son anlarının ses kaydı bulundu!

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Sahil Güvenlik Deniz Soruşturma Kurulu'nun salı günü yayınladığı ses kaydı, geminin operatörü OceanGate ve Titan patlamasıyla ilgili devam eden soruşturmanın bir parçası. Sahil Güvenlik duruşmalarında verilen ifadeler, 23 bin kiloluk denizaltıyı geliştiren ve işleten Washington merkezli şirketin ve yolculardan dalış başına yaklaşık 250 bin dolar alan kurucusunun yıkıcı bir portresini ortaya çıkardı.

TİTAN FACİASI VE FELAKET ÇÖKÜŞ



Titan denizaltı, 18 Haziran 2023'te Titanik gemi enkazına yapılan bir keşif gezisinde kendi içine doğru patladı. Enkazın keşfedilmesinin ardından gemideki beş yolcunun tamamının öldüğü doğrulandı.



Yetkililer geminin, muazzam basınç nedeniyle aniden içe doğru "felaket bir çöküş" yaşadığı sonucuna vardı.



TÜM DÜNYAYI ŞOK EDEN PATLAMA



Denizaltı, 18 Haziran 2023 sabahı ana gemisiyle bağlantısını kaybetti. Yeniden yüzeye çıkamayınca, uluslararası arama ve kurtarma görevi başladı.



Yolcular arasında OceanGate'in kurucusu ve CEO'su Stockton Rush, iş insanı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood, iş insanı Hamish Harding ve Fransız dalgıç Paul-Henri Nargeolet vardı.