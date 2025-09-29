Titanik’in kardeşi Ege'de batmıştı: 11 kişilik ekip 120 metre derinliğe daldı

Yunanistan’ın Kea Adası açıklarında yaklaşık 120 metre derinliğe dalan 11 kişilik uluslararası bir ekip, Titanik’in kardeş gemisi Britannic’in batığını inceledi ve çok sayıda tarihi eşyayı gün yüzüne çıkardı.



Güçlü akıntılar ve düşük görüş koşullarına rağmen geminin çanını, iskele seyrüsefer lambasını, gemideki Türk hamamına ait seramik karoları, birinci sınıf yolcular için yapılmış gümüş kaplama tepsileri, ayrıca ikinci sınıf kamaralardan bir yolcuya ait dürbün ve porselen kabı su üstüne çıkarmayı başardılar.



LÜKS YOLCU GEMİSİYDİ



1914’te White Star Line tarafından lüks yolcu gemisi olarak denize indirilen Britannic, I. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Kraliyet Donanması tarafından hastane gemisine dönüştürülmüştü.



Kasım 1916’da Lemnos Adası’na hasta taşırken Kea açıklarında bir Alman mayınına çarpmış ve bir saatten kısa sürede batmıştı. Bin 65 kişi arasından 30 kişi, hareket halindeki pervanelere kapılan iki filikanın parçalanması sonucu hayatını kaybetmişti.



KEŞİF NASIL YAPILDI?



Atina’nın 70 kilometre güneydoğusunda, derin ve dalgalı sularda bulunan batığın zorlu koşulları nedeniyle yalnızca uzman dalgıçların girmesine izin veriliyor. Kültür Bakanlığı onayıyla gerçekleştirilen bu son dalışta ekip, kapalı devre solunum cihazlarıyla bir hafta boyunca belirli objeleri hedef aldı. Ancak dar alanlar, kırılgan yapılar, akıntılar ve görüş kısıtlılığı nedeniyle tüm planlanan parçalar çıkarılamadı.



Su yüzüne çıkarılan her obje özel torbalara yerleştirildi, ardından koruma kaplarıyla sahile taşındı. Kea Polisi’nin gözetiminde muhafaza edilen eşyalar, daha sonra Atina’daki Sualtı Antikiteleri Dairesi laboratuvarlarına götürülerek temizlenmeye başlandı.



Hazırlıkların ardından bu eserler, Pire’de inşası süren Ulusal Sualtı Antikiteleri Müzesi’nde sergilenecek. Müzenin açılış koleksiyonunda Britannic’ten çıkarılan bu eşyalar, I. Dünya Savaşı temalı serginin merkezinde yer alacak.

