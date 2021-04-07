TLM coin nedir? (Alien Worlds Trillium (TLM) ne işe yarar?)

Binance, Launchpool’daki 19. Projenin Alien Worlds Trillium (TLM) olduğunu duyurdu.

Böylece Binance Coin ve BUSD sahipleri, 7 Nisan’da başlamak üzere gelecek 30 gün boyunca TLM token kazanabilecekler.

PEKİ TLM NEDİR?

Alien Worlds Trillium (TLM) oyuncuların NFT'lerle rekabet ettiği bir ekonomi simülasyonu.

Simülasyon oyuncuları, rakip Merkezi Olmayan Otonom Kuruluşları ("Gezegen DAO'lar") kontrol etmek ve ek oyunlara erişim elde etmek için gerekli olan Trilium (TLM) için rekabet etmeye teşvik eder.

Oyuncular, stratejilerine bağlı olarak oyunlarına en uygun NFT'leri satın alıp bir araya getirebilirler. Alien Worlds metaverse'de oyuncular, TLM madenciliği yapmak, savaşlara katılmak ve oyun içi görevleri tamamlamak için NFT'ler (dijital oyun öğeleri) edinebilirler.

Ek olarak, oyuncular altı Gezegen DAO'nun Meclis Üyelerini seçerek yönetişimle meşgul olabilirler ve böylece oyunun yönünü etkileyebilirler.

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