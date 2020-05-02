TOBi ile ayda 2,3 milyon görüşme

Corona virüs salgını nedeniyle dijital platformlara ilgi arttı.

Bunun sonucunda Vodafone’un kişisel dijital asistanı TOBi de aylık 1 milyonu aşkın tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

“Corona virüs salgını dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Hem iş hem de günlük hayatlarımızı evden yürüttüğümüz bu dönemde dijital platformların kullanımı da artıyor. Bu dönemde biz de müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarının ötesine geçerek onlar için en iyi dijital deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Geçen yıl hizmete sunduğumuz TOBi, Yapay Zeka’ya dayalı bir kişisel asistan. TOBi’nin en büyük özelliği, kullanıcılarını çok iyi anlayıp onlara kişiselleşmiş bir asistan deneyimi sunması.

TOBi’yi bilgiye ulaşmanın ve sorulara cevap almanın en kolay yöntemi olarak konumluyoruz. Öyle bir asistan düşünün ki, aynı anda milyonlarca Vodafone kullanıcısını tanıyor ve onlara aynı anda hizmet verebiliyor. Bu anlamda, kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda yanında olmak ve onlara destek olmak, TOBi’nin var oluş sebebi diyebiliriz. TOBi, corona virüs döneminde aylık 1 milyon tekil kullanıcıyı geçti ve toplam 2,3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de müşterilerimizin yanındayız. Corona virüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz.”



YAPAY ZEKA TABANLI KİŞİSEL ASİSTAN



TOBi, fatura detayları, mevcut tarifeleri, tarife değişikliği ya da ek paket satın alma işlemleri, mevcut kampanyaların tarihleri, kalan kullanımları ve kullanım detayları gibi birçok konuda müşterilere bilgi verebiliyor.

KENDİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYOR



Kullanıcıları ile arasındaki bağı güçlendirmek için kendisini geliştirmeye devam eden TOBi “merhaba”, “nasılsın”, “yaşın kaç”, “nerelisin”, “seni seviyorum,” “benimle evlenir misin”, “sen robot musun, insan mısın” gibi soruları da yanıtlayabiliyor