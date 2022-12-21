TOD TV nedir, nasıl üye olunur? Süper Lig maçları TOD TV'de ücretsiz mi?

TOD TV, yeni nesil izleme deneyimi sunan bir platformdur. Taahhüt ve kurulum olmadan izleme imkanı sunmaktadır. BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan dijital içerik platformu TOD TV'de, Süper Lig maçları 15. haftaya özel ücretsiz izlenebilecek. Peki TOD TV üyeliği nasıl yapılır?



TOD TV NEDİR, NASIL ÜYE OLUNUR?



TOD TV, yeni nesil dijital içerik platformları arasında yer almaktadır. Kurulum ve taahhüt olmadan izleme imkanı sunan dijital platforma üye olmak oldukça basit.



Sitede bulunan spor ve eğlence paketlerinden size en uygun olanını seçerek, satın alıp kurulum olmadan hemen izlemeye başlayabilirsiniz.



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TOD TV'DE SÜPER LİG MAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?



Yeni nesil dijital platformlar arasında yer alan TOD TV, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm maçları ücretsiz bir şekilde izleyilerine sunacak.



ÜCRETSİZ SÜPER LİG MAÇLARI NASIL İZLENİR?



TOD TV üzerinden ücretsiz Süper Lig paketiniz ile web, cep, tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV’lerde izleme yapabilirsiniz.