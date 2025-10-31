Togg, Almanya’da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi

Avrupa’daki ilk pazarı olan Almanya’da eylül ayı itibarıyla satışa başlayan Togg, ilk akıllı cihazlarının teslimatını gerçekleştirdi.



Hem T10X hem de T10F modelleri ile Almanya pazarına giriş yapan Togg, Alman otomotiv sektörünün başkenti Stuttgart’ta yapılan ilk teslimatlarla önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.



Stuttgart’ta Togg merkezinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F kullanıcılarıyla buluştu. Böylece Türkiye’de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıkmış oldu.



8 Eylül 2025’te Münih’te düzenlenen IAA Mobility fuarında Almanya tanıtımı gerçekleştirilen, T10X ve T10F, 29 Eylül’de ön siparişe açılmıştı.

"GURUR VERİCİ VE FİYATI UYGUN"



Bugün aracını teslim alan Ali Aydoğan da duygularını anlatmakta zorlandığını belirterek, “Heyecanlıyız, çok heyecanlıyız, çok mutluyuz.” dedi.



Almanya’da ön siparişlerin başladığı 29 Eylül’de Togg aracını sipariş verdiğini belirten Aydoğan, “Kendi arabamızı Almanya gibi bir Avrupa ülkesinde kullanmak bizim için çok gurur verici şeydi ve mutluyuz. Bugün burada olmaktan, arabamı teslim almaktan, Türk arabasını, kendi yerli malımızı kullanabilmekten çok mutluyuz.” diye konuştu.



Aydoğmuş, ”Ben Alman arabası olarak Porsche kullanıyorum. O da elektrik. Şimdiki Togg'da fiyat olarak ve de kıyaslanınca içindeki bütün uygulamaları hani bence çok üstün bir kalitede ve de daha fazlası aksesuar olarak da çok çok daha fazla. Fiyatı da benim için fevkalade uygun bir şey yani. Avrupa pazarında tutması gereken bir fiyat.” diye konuştu.



Hasan Aygüneş de Almanya’da Togg sahibi olmaktan dolayı çok gururlu olduğunu dile getirerek, "Mercedes'imi Togg’u alabilmek için geri verdim. Togg'u, sürdüm ve çok beğendim. Gerçekten de diğerlerinden hiç arkada kalmamışız. Ve hiç düşünmedim. Yani hem Türkiye'mizi destek olarak hem de arabanın gerçekten de çok güzel olması bizi hiç ürküttürmedi.” değerlendirmesinde bulundu.

Togg'un iki modeli de Euro NCAP testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldız aldı.

ALMANYA'DA TESLİMAT, SERVİS VE DENEYİM ALANLARI GENİŞLİYOR



Alınan bilgiye göre, “Bir otomobilden fazlası için” yola çıkan Togg, bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı alan T10X ve T10F ile Avrupalı kullanıcılarla buluşmaya devam edecek.



Almanya’daki ilk teslimatlarını yapan Togg, ülkede kullanıcılarla buluşma noktalarını da hızla genişletiyor. İlk teslimat noktası olarak Kelheim’i belirleyen marka, kısa süre içinde Neuss’ta da yeni bir teslimat noktasını devreye alacak.



Berlin, Essen ve Nürnberg'de aktif servis noktaları hizmet verirken, Münih başta olmak üzere yeni şehirlerde de servis altyapısının devreye alınması için çalışmalar sürüyor.



Kullanıcı deneyimini merkeze alan Togg, Almanya genelinde genişleyen test sürüşü ve deneyim noktalarıyla da sahada. Köln, Berlin, Frankfurt, Münih ve Hamburg’da test sürüşleri Trumore uygulaması üzerinden randevu ile gerçekleştiriliyor. Ayrıca Köln, Hamburg ve Frankfurt’ta pop-up mağazalar kullanıcılara hizmet veriyor. Önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde de yeni deneyim alanları açılacak.

Araçlar için oluşturulan dijital sevisler Almanya'da da devrede.