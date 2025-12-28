TOLUN testleri başarıyla geçti
28.12.2025 10:11
AA
ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN mühimmatlarının testleri gerçekleştirildi. Bayraktar Akıncı TİHA ile yapılan testlerde hedefler tam isabetle vuruldu.
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleriyle hedeflerini tam isabetle vurdu.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı'nın TOLUN mühimmatlarıyla yaptığı yeni atış testini sosyal medya hesabından paylaştı.
Testte, Akıncı TİHA, Yaklaşma Sensörlü Parçacık Etkili TOLUN-F ve Sert Hedef Tapalı Sığınak Delici TOLUN mühimmatlarıyla hedefleri başarıyla vurdu.
REKOR MENZİLE ULAŞARAK HEDEFİNİ VURDU
TOLUN, F-16'dan yapılan uzun menzil test atışında da 100 kilometrenin üzerinde rekor menzile ulaşarak hedefini hassas şekilde vurmuştu.
Başarıyla tamamlanan testlerin ardından ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da sosyal medya paylaşımında, "Hava platformlarımızın gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de "Yeni kabiliyetler sahada kendini gösteriyor. Milli çözümlerle hava gücümüzü adım adım daha ileriye taşıyoruz." dedi.