15 Mart 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. İlk oyuna göre fazlaca gelişmiş bir oyun olacak Tom Clancy's The Division 2, dört gözle beklenen oyunlardan biri.



Tom Clancy's The Division 2 ile Washington, D.C. için mücadeleye girişeceğiz.



Yeni bir End Game sistemi, elden geçirilmiş aşama kaydetme sistemi, Demolitionist, Sharpshooter ve Survivalist gibi yeni Specialization'lar ise oldukça dikkat çekici.



TOM CLANCY'S THE DİVİSİON 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ



Minimum: 1080p - 30 FPS

Windows: 7, 8, 10

İşlemci: AMD FX-6350, Intel Core i5-2500K

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270, Nvidia GeForce GTX 670

Ekran Kartı RAM'i: 2 GB

DirectX: 11, 12



Önerilen: 1080p - 60 FPS

Windows: 7, 8, 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4790

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD RX 480, Nvidia Geforce GTX 970

Ekran Kartı RAM'i: 4 GB

DirectX: 11, 12