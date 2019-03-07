15 Mart 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. İlk oyuna göre fazlaca gelişmiş bir oyun olacak Tom Clancy's The Division 2, dört gözle beklenen oyunlardan biri.
Tom Clancy's The Division 2 ile Washington, D.C. için mücadeleye girişeceğiz.
Yeni bir End Game sistemi, elden geçirilmiş aşama kaydetme sistemi, Demolitionist, Sharpshooter ve Survivalist gibi yeni Specialization'lar ise oldukça dikkat çekici.
TOM CLANCY'S THE DİVİSİON 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum: 1080p - 30 FPS
Windows: 7, 8, 10
İşlemci: AMD FX-6350, Intel Core i5-2500K
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270, Nvidia GeForce GTX 670
Ekran Kartı RAM'i: 2 GB
DirectX: 11, 12
Önerilen: 1080p - 60 FPS
Windows: 7, 8, 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4790
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: AMD RX 480, Nvidia Geforce GTX 970
Ekran Kartı RAM'i: 4 GB
DirectX: 11, 12
Tom Clancy's The Division 2'nin son fragmanı yayında
Teknoloji
Satışa sunulan ilk oyunuyla hayal kırıklığı yaratan ünlü yapım Tom Clancy's The Division 2 ile sahalara geri dönüyor. 15 Mart'ta raflardaki yerini alması beklenen oyunun çıkıştan önceki son fragmanı da yayınlandı.
15 Mart 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. İlk oyuna göre fazlaca gelişmiş bir oyun olacak Tom Clancy's The Division 2, dört gözle beklenen oyunlardan biri.