Torrent kullanıcılarını üzecek haber: Artık maziye karışıyor

Avrupa'nın en büyük torrent sitesi RARBG artık hizmet vermeyecek. COVID-19 sebebiyle bazı ekip üyelerini kaybeden şirket, enflasyon ve sunucu bakımı için artan masraflarında ardından torrent portalının tamamen kapatılmasını kararlaştırdıklarını duyurdu.



RARBG tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor;



"Merhaba beyler, Sitemizi kapatmaya karar verdiğimizi size bildirmek isteriz. Geçtiğimiz 2 yıl bizim için çok zor geçti - ekibimizdeki bazı kişiler covid komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti, Diğerleri ise hala bunun yan etkilerini yaşıyor - hiç çalışamamak gibi. Bazıları da Avrupa'daki savaşta mücadele ediyor - HER İKİ TARAFTA da. Ayrıca, Avrupa'daki veri merkezlerindeki elektrik fiyat artışı bizi oldukça etkiledi.

Enflasyon günlük masraflarımızı karşılamamızı imkansız hale getiriyor. Bu nedenle bu siteyi artık cebimizden karşılayamayacağımız büyük harcamalar yapmadan çalıştıramayız. Oy birliği ile aldığımız kararla artık bunu yapamayacağımıza karar verdik. Üzgünüz :( Hoşçakalın"



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