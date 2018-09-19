İlişkili Haberler Dünyanın ilk hidrojen enerjili treni hizmete girdi

Japon elektronik üretim şirketi Toshiba, Berlin’de düzenlenen InnoTrans fuarında, trenlerin frenleme sırasında ürettikleri enerjiyi depolayarak, diğer trenlerin ve şehir elektrik şebekesinin kullanımına sunan yeni batarya sisteminin tanıtımını yaptı.

Yolcu ve eşya taşımacılığının yanı sıra ulaşım altyapısı için en son trendlerin, yeniliklerin, sürdürülebilir çözümlerin öne çıktığı fuarda sergilenen söz konusu batarya sistemi hakkında açıklamada bulunan Toshiba İş Geliştirme Yöneticisi Toyoaki Fujita, trenlerin istasyonlara yaklaşırken fren yaptığını bu sırada sürtünme dolayısıyla enerji üretildiğini söyledi.



Fujita, rejeneratif frenleme sırasında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevrilerek TESS adını verdikleri batarya sistemlerinde depoladıklarını belirterek, “Üretilen elektrik enerjisi ise istasyondan tekrar hareket ederken diğer trenler tarafından kullanılıyor, istasyon için kullanılıyor. Kullanılmayan enerji de kentlerin elektrik şebekesine aktarılıyor” diye konuştu.



Günümüzde gittikçe elektrik enerjisine olan ihtiyacın arttığına işaret eden Fujita, sürdürebilir ve enerji verimliliği artıran batarya sistemleri için Ar-Ge faaliyetleri yaptıklarını kaydetti.

