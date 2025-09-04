Trump Gül Bahçesi’ni yeniledi, ilk konukları belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Beyaz Saray’ın yenilenen Gül Bahçesi’nde düzenleyeceği ilk etkinlikte teknoloji dünyasının önde gelen CEO’larını ağırlayacak. The Hill’in ulaştığı davet listesine göre konuklar arasında Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve OpenAI kurucusu Sam Altman da yer alıyor.

Etkinlik, First Lady Melania Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da düzenlenen yapay zeka temalı buluşmanın ardından gerçekleşecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, “Rose Garden Kulübü Washington’da, hatta belki de dünyada en popüler yer. Başkan, burada düzenlenecek akşam yemeklerinde iş, siyaset ve teknoloji liderlerini ağırlamayı dört gözle bekliyor” dedi.

MUSK HARİÇ HERKES

Davetliler arasında Google kurucusu Sergey Brin, CEO Sundar Pichai, Oracle CEO’su Safra Catz, Blue Origin CEO’su David Limp, OpenAI Başkanı Greg Brockman, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Palantir yöneticisi Shyam Sankar ve Scale.ai kurucusu Alexandr Wang gibi isimler de bulunuyor. Yapay zeka ve kripto para alanında Beyaz Saray danışmanı David Sacks ile Shift4 CEO’su Jared Isaacman da etkinliğe katılacak.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ise listede yer almadı. Musk’ın adı, Trump yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle dışarıda kaldı.

Trump’ın göreve dönüşünden bu yana teknoloji şirketleri yönetimle uyumlu politikalar geliştirmeye çalışıyor. Zuckerberg, Pichai ve Altman yemin törenine katılırken, Tim Cook Beyaz Saray’a ABD’deki yatırımlarını açıklamak için gelmişti.

Yenileme çalışmaları Ağustos’ta tamamlanan Gül Bahçesi, çimlerin yerine taş avlusu, verandası, masa ve şemsiyeleriyle Trump’ın Mar-a-Lago’daki malikanesini andırıyor. Trump ikinci döneminde Beyaz Saray’da kapsamlı dekorasyon değişiklikleri yaparken, yeni bir balo salonu inşa etme planları da gündeme geldi.