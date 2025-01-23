Trump ile Musk arasında yapay zeka çatlağı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka projesine en büyük destekçileri arasında yer alan Elon Musk eleştirdi.



Trump, Stargate adında 500 milyar dolarlık yapay zeka projesini duyurdu. Girişimin OpenAI, Oracle ve SoftBank tarafından oluşturulacağı açıklandı.



The Information’ın haberine göre SoftBank ve OpenAI, Stargate için 19 milyar dolarlık sermaye taahhüt etmeyi planlıyor. İki şirketin de Stargate’in yüzde 40’ına sahip olacağı belirtildi.



Proje teknoloji sektörünün bazı oyuncuları tarafından sert eleştirildi. Elon Musk da eleştirenler arasında yer aldı.



Stargate’in girişim ve finansmanıyla ilgili ayrıntıların eksikliğini sorgulayan Musk, OpenAI, Oracle ve Softbank'ın ABD'nin yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar yatırım yapma sözünü yerine getirmek için yeterli paraları olmadığını iddia etti.



OpenAI'ın parasının olmadığını dile getiren Musk, "SoftBank'ın güvence altına alınmış 10 milyar doların çok altında parası var. Bu konuda iyi bir otoriteye sahibim." dedi.



Musk, daha önce OpenAI şirketinin kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı.