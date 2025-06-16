Trump telefon satacak

Küresel çapta ticaret savaşlarını başlatan ve iğneden ipliğe her şeye ek gümrük vergisi getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketi yeni planını açıkladı.



Trump'ın sahibi olduğu Trump Organization akıllı telefon üretecek.



Mobil alanda olmak isteyen Trump Organization, telefonun fiyatının 499 dolar olacağını açıkladı.



Telefon Eylül ayında piyasaya sürülecek ve satışına başlanacak.

SINIRSIZ KONUŞMA, YOL YARDIMI, VERİ, SAĞLIK, ECZANE HİZMETİ DE SUNACAK

Trump Mobile adlı yeni hizmet, web sitesine göre sınırsız konuşma, metin ve verinin yanı sıra yol yardımı ve “Tele Sağlık ve Eczane Yardımı” içeren aylık 47,45 dolarlık bir plan sunuyor.

T1 MODEL TELEFONU SATACAK



Donald Trump'ın sahibi olduğu şirket ayrıca, Amerikan bayrağı ile kazınmış altın renkli metal bir kasaya sahip görünen bir “T1” akıllı telefon satacağını duyurdu.

TELEFONUN ÖZELLİKLERİ



6.8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 50 megapiksel kamera, 5000 mAh batarya, parmak ve yüz sensörü bulunacak.