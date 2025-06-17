Trump, TikTok'a bir şans daha mı verecek?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli ByteDance şirketinin bünyesindeki TikTok uygulamasının ABD'deki varlıklarını elden çıkarması için verilen süreyi uzatabileceğini söyledi.



Trump Mayıs'taki açıklamasında, 2024'teki seçim kampanyası sırasında genç seçmenlere ulaşabilmesini sağladığı için uygulamanın ABD'deki varlıklarını satmasına dair 19 Haziran olarak belirlenen son tarihi uzatabileceğini söylemişti.



2024'te ABD Kongresi'nde yapılan ve eski başkan Joe Biden tarafından imzalanan bir yasaya göre ByteDance'in TikTok'un ABD'deki varlıklarını elden çıkarması, aksi takdirde uygulamanın 19 Ocak'a kadar faaliyetlerini durdurması gerekiyordu.



Trump 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduğunda bu yasayı uygulamama kararı almış, varlıkların satışı için son tarihi önce

Nisan başına, sonra da 19 Haziran'a uzatmıştı.

