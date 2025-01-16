Trump, TikTok'u kurtaracak mı?

ABD'de sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanması için geri sayım başladı. Amerikalı alıcı bulamaması halinde TikTok, 19 Ocak'ta kapanacak.



Görevi devralmaya hazırlanan başkan Donal Trump'ın TikTok için farklı seçenekleri araştırdığı belirtildi.



Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, 20 Ocak'taki yemin töreni sonrası Trump'ın TikTok'u kurtarmak için seçenekleri araştırdığını açıkladı.



Washington Post'un haberine göre Trump, TikTok yasaklama veya satış yasasının uygulanmasını 60 ila 90 gün askıya alacak bir yürütme emri çıkarabilir.



Çin merkezli teknolji devi ByteDance'in uygulamayı 19 Ocak'a kadar satması gerekiyor.



Waltz, TikTok'un Amerikalının kullandığı ve başkanın kampanyasını iletmek için harika bir ugulama olduğunu dile getirdi. Verilerin korunması gerektiğine de vurgu yapan Waltz, " Başkan Trump harika bir arabulucu, alan yaratacağız" dedi.



Trump, başkanlık kampanyasında genç seçmenleri etkilemek için TikTok'u aktif bir şekilde kullanmıştı.