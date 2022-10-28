Trump: Twitter artık emin ellerde

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından bir açıklama yaptı.

Trump: Twitter artık emin ellerde

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Eski ABD Başkanı , SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın ’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Trump, Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "Twitter'ın şimdi artık daha akıllı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, bunun üzerine Trump, Truth Social'ı kurmuştu.​

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