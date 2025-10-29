Trump ve Şi "süper çip"i görüşebilir

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede, Nvidia’nın yeni nesil Blackwell yapay zeka çipi hakkında konuşabileceğini açıkladı.

Trump, çipi “süper ötesi çip” olarak nitelendirirken, konunun iki ülke arasındaki ticaret gerilimi içinde ele alınabileceğini belirtti.

ABD’nin ihracat kontrolleri nedeniyle Nvidia’nın en gelişmiş yapay zeka çiplerini Çin’e satması yasak. Washington, bu kısıtlamayı “çiplerin Çin ordusu tarafından kullanılabileceği” gerekçesiyle savunurken, Pekin uzun süredir bu kararlardan rahatsızlık duyuyor.

Trump, Güney Kore’nin Gyeongju kentine giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, Şi ile görüşmesinden “çok iyimser” olduğunu söyledi.

“Sanırım Başkan Şi ile bu konuyu konuşabiliriz” diyen Trump, ABD’nin yapay zekada stratejik üstünlüğünü koruma çabasına dikkat çekti.

NVIDIA, ÇİN'E ÇİP SATIŞI İÇİN LİSANS BAŞVURUSUNDA BULUNMADI

Reuters’ın aktardığına göre, Nvidia bu yıl Çin pazarı için daha düşük maliyetli, kısıtlı performansa sahip bir Blackwell varyantı geliştirdi. Ancak şirket, ABD hükümetinden ihracat lisansı talep etmedi.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu kararı Çin’in tavrına bağlayarak, “Nvidia’nın şu anda orada olmasını istemediklerini açıkça belirttiler,” dedi. Huang, Çin pazarının hâlâ şirket için çok önemli olduğunu vurguladı:

“Umarım bu durum gelecekte değişir, çünkü Çin bizim için kritik bir pazar.”

ABD yönetimleri, gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin’e satışına izin verip vermeme konusunda uzun süredir kararsız. Uzmanlara göre, bu satışların Çin’i ABD teknolojisine bağımlı kılabileceği gibi, Çin’in askeri kapasitesini ve teknoloji rekabetini de güçlendirebilir.

Pekin ise karşı hamle olarak, yerli şirketleri Çin üretimi çipleri satın almaya ve geliştirmeye teşvik ediyor. Ancak Reuters’ın verilerine göre, Huawei gibi yerli alternatiflerin üretim kapasitesi sınırlı kaldığı için, birçok Çinli geliştirici hala Nvidia çiplerine yöneliyor.