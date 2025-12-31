Trump'ın altın renkli telefonu 2025'e yetişmedi. Teslimatlar ertelendi
31.12.2025 13:04
Reuters
ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu tepe şirket Trump Organization, Trump'ın adını verdikleri akıllı telefonu yıl sonuna kadar teslim etme planlarını erteledi.
Dünya ticaretinde her adımıyla sarsıntı yaratan Trump, sahibi olduğu Trump Organization şirketiyle telefon akıllı telefon üreteceğini açıkladı. T1 olarak bilinen akıllı telefon, Trump Mobile Haziran ayında piyasaya sürüldüğünde 499 dolar fiyat etiketine sahipti.
T1 adıyla piyasaya çıkmaya hazırlanan telefon
Telefonun altın rengi ve Trump adında olması dikkat çekti. Şirketin internet sitesinde, müşterilerin 100 dolarlık ön sipariş ücreti karşılığında telefonu rezerve edebilecekleri ve teslimatın bu yıl içinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtiliyordu ancak Financial Times’ın haberine göre şirket cihazları aralık ayında teslim edemeyecek. Şirket bu gecikmenin nedenini ABD hükümetinin yakın zamandaki kapanmasına bağladı.
Trump Mobile adlı yeni hizmet, web sitesine göre sınırsız konuşma, metin ve verinin yanı sıra yol yardımı ve “Tele Sağlık ve Eczane Yardımı” içeren aylık 47,45 dolarlık bir plan sunuyor.
Bu iş girişimi, ABD Başkanı'nın çocuklarının Trump marka adından gelir elde etme çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.