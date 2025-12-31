Trump'ın altın renkli telefonu 2025'e yetişmedi. Teslimatlar ertelendi

Trump Mobile adlı yeni hizmet, web sitesine göre sınırsız konuşma, metin ve verinin yanı sıra yol yardımı ve “Tele Sağlık ve Eczane Yardımı” içeren aylık 47,45 dolarlık bir plan sunuyor.

Bu iş girişimi, ABD Başkanı'nın çocuklarının Trump marka adından gelir elde etme çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.