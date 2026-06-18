Trump'ın istediği oldu, Apple anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump , Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda Apple 'ın, Intel ile çalışmayı kabul ettiğini ve çiplerini ABD'de tasarlamak ve üretmek için harekete geçeceğini açıkladı.

Wall Street Journal'ın Mayıs ayında bildirdiğine göre, Intel, bir yıldan uzun süren görüşmelerin ardından Apple için bazı çipler üretmek üzere ön anlaşmaya varmıştı.

Intel ile yapılan anlaşma, Apple'ın daha fazla çip kapasitesi arayışında üretim tabanını çeşitlendirmesine yardımcı oluyor. Şirket çip konusunda büyük ölçüde TSMC'ye bağımlı. Gelişmiş üretim hatları, Nvidia gibi yapay zeka çip üreticileri tarafından yoğun talep görüyor.