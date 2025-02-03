Trump'ın politikaları NASA'nın çalışmalarını durdurdu: Bilimsel araştırmalara müdahale mi?

NASA, Donald Trump yönetiminin yeni başkanlık kararnameleri gerekçesiyle çeşitli bilim komitelerinin çalışmalarını durdurdu.

Bu karar, bir toplantının iptal edilmesine ve diğerlerinin planlamasının askıya alınmasına neden oldu.



NASA Genel Merkezi, 31 Ocak’ta, ajansın astrofizik ve gezegen bilimi bölümlerine geri bildirim sağlayan "analiz grupları" ve "değerlendirme gruplarının" liderlerine bir dizi bildiri gönderdi.

Bildiride, bu grupların faaliyetlerinin yeni başkanlık emirlerine uygun olup olmadığını belirlemek için bir inceleme sürecinin başlatıldığı belirtildi.

HANGİ KARARNAMELER ETKİLİ OLDU?

Bildirilerde, en az altı başkanlık emri ve yönergenin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Bunların büyük bölümü, Trump yönetiminin federal hükümetteki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programlarını sona erdirme girişimleriyle bağlantılıydı.

Ayrıca, yönetimin "cinsiyet ideolojisi aşırılığıyla" mücadele çabaları da bu kararın gerekçeleri arasında gösterildi.

Bunun yanında, "Amerikan Enerjisini Serbest Bırakma" başlıklı bir yürütme emri de atıfta bulunulan kararlar arasındaydı.

Bu emir, Biden yönetiminin iklim değişikliğiyle ilgili bazı kararnamelerini iptal etmeyi amaçlıyordu.

İPTAL EDİLEN VE ASKIYA ALINAN TOPLANTILAR



Bu kararın ilk doğrudan etkilediği toplantı, Merkür Keşif Değerlendirme Grubu’nun (MExAG) yıllık toplantısı oldu.

4-6 Şubat tarihlerinde, Johns Hopkins Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’nda (APL) yapılması planlanan toplantı iptal edildi.



MExAG’in yürütme komitesi üyesi ve APL jeoloğu Mallory Kinczyk, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İlk yüz yüze toplantımızın bu nedenle iptal edilmesi bizi kahretti." dedi.

TRUMP YÖNETİMİNİN POLİTİKALARININ BİLİM CAMİASINDAKİ ETKİLERİ



20 Ocak’ta Trump yönetiminin başlamasından bu yana, bilim insanları ve araştırmacılar, çeşitli başkanlık emirlerinin getirdiği karmaşıklık ve belirsizlik nedeniyle şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşıyor.



Trump yönetiminin başlamasıyla NASA'da yaşanan olaylar şöyle:



NASA, 30 Ocak'ta Havacılık Güvenliği Danışma Paneli’nin halka açık bir toplantısını düzenledi.

Ancak, Ulusal Bilim Vakfı (NSF), NASA ve Enerji Bakanlığı’na astrofizik konusunda danışmanlık yapan Astronomi ve Astrofizik Danışma Komitesi’nin 30-31 Ocak’taki toplantısını erteledi.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Uzay Ofisi, 29 Ocak’ta Mart ayında bir danışma toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

NASA, ayrıca DEI ile ilgili kararnamelere uygun olarak bazı girişimlere verilen fonları kısıtlamaya başladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA MÜDAHALE Mİ?



NASA’nın bilim komitelerinin çalışmalarını durdurma kararı, bilim dünyasında yönetimin politikalarının akademik özgürlüğe etkisi konusunda endişeleri artırdı.

Özellikle iklim değişikliği ve çeşitlilik programlarıyla ilgili başkanlık emirlerinin, bilimsel araştırmalara ve uluslararası iş birliklerine nasıl yansıyacağı merak konusu.

Sonuç olarak, Trump yönetiminin yeni politikaları nedeniyle NASA'nın bilim komiteleri ve araştırma projeleri üzerindeki etkisi giderek daha belirgin hale geliyor.