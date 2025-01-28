Trump'tan Çinli yapay zeka DeepSeek yorumu: "Bizim için bir uyandırma çağrısı"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli yapay zeka botu DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son modelini olumlu karşıladığını ve bunun Amerikan endüstrisi için bir "uynadırma çağrısı" olması gerektiğini söyledi.

Trump, Florida'da gerçekleşen parti buluşmasında yaptığı açıklamada, Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHATGPT'Yİ GERİDE BIRAKTI

Yapay zeka aracı kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlandı ve ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

Çinli şirketin daha hızlı ve çok daha uygun maliyetli bir yapay zeka modeli geliştirdiğini okuduğunu belirten Trump, "Bu iyi bir şey, çünkü o kadar fazla para harcamanıza gerek kalmıyor." dedi.

"BİZİM İÇİN BİR UYANDIRMA ÇAĞRISI OLMALI"



Trump, bunu olumlu ve değerli bir şey olarak gördüğünü vurgulayarak, "Eğer bu doğruysa ki kimse doğru olup olmadığını bilmiyor, bunu olumlu bir şey olarak görüyorum çünkü siz de bunu yapacaksınız. Böylece çok fazla harcama yapmayacaksınız ve umarım aynı sonucu alacaksınız. Çinli bir şirketin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı." dedi.

Az sayıda çip kullanılan ve 5,6 milyon dolara geliştirilen DeepSeek-R1 modeli 20 Ocak tarihinde piyasaya sürülmüştü.

Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açtı.