Trump’tan TikTok’a gözdağı: Satılmazsa ABD’de yasaklanabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli ByteDance firmasına ait olan TikTok’un ABD operasyonlarının satılmaması halinde, uygulamanın ülkede tamamen yasaklanabileceği uyarısında bulundu. Trump’ın bu çıkışı, ABD ile Çin arasında süregelen teknoloji geriliminde yeni bir aşamaya işaret ediyor.

Trump yönetimi, Çin tarafına birden fazla yatırımcı ve teklif sunduğunu belirtirken, satış sürecinde henüz resmi bir onay alınamadı. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Satışta ilerleme olmazsa TikTok’un ABD’deki faaliyetleri durdurulur” ifadelerini kullandı.

ALGORİTMA KRİZİ

Trump, daha önce ABD merkezli yatırımcılarla ByteDance arasında bir anlaşma kurulması için devreye girmişti. Ancak Washington, yalnızca şirketin hisselerinin değil, TikTok’un algoritmasının da kontrol edilmesini istiyor. ABD’nin önerisine göre, platformun en az yüzde 50’sinin Amerikalı yatırımcılara geçmesi planlanıyor. Ancak teknoloji haber sitesi ArsTechnica’ya göre, ByteDance bu şartlar arasında yer alan algoritma devrine sıcak bakmıyor.

ÇİN'DEN HENÜZ YEŞİL IŞIK YOK

Trump’ın önerdiği yatırımcıların kim olduğu açıklanmadı. Öte yandan Çin hükümeti ve ByteDance tarafından da sürece ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. TikTok’un daha önce satış için belirlenen tarihlerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle, uygulama kısa süreliğine çevrimdışı kalmış; Trump yönetimi süreci birkaç kez uzatmıştı.

YABANCI DÜŞMAN YASASI GÜNDEMDE

Trump cephesi, satış gerçekleşmediği takdirde TikTok’un “Yabancı Düşman Yasası” kapsamında yasaklanabileceğini de belirtiyor. Bu yasa, ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle yabancı ülkelere ait dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasına olanak tanıyor.

Washington’un TikTok’a yönelik talepleri, yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda küresel teknoloji rekabeti açısından da dikkat çekiyor. TikTok’un ABD’deki geleceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor.