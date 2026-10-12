Trump'tan yapay zeka devlerine İngiltere izni

ABD'li yapay zeka geliştiricileri artık yeni geliştirdikleri modelleri güvenlik testlerinden geçirilmek üzere İngiltere hükümetine erken aşamada sunabilecek.

Trump yönetimi daha önce OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerden, yeni yapay zeka modellerini piyasaya sürülmeden önce İngiltere'nin Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsüyle paylaşmamalarını istemişti. The Telegraph, yönetimin bu kararından geri adım attığını yazdı.

TRUMP'IN TUTUMU DEĞİŞİYOR

Bu değişiklik, Trump yönetiminin uluslararası yapay zeka güvenliği çalışmalarına yönelik tutumunun yumuşadığına işaret ediyor.

Dünyanın ilk yapay zeka güvenliği zirvesinin 2023'te düzenlenmesinin ardından kurulan İngiltere Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü, en gelişmiş yapay zeka modellerinin yeteneklerini ve kötüye kullanım risklerini değerlendirmek amacıyla testler yapıyor.

Trump, yapay zeka geliştiricilerine yönelik bağlayıcı güvenlik kuralları getirilmesi çağrılarını defalarca reddetmişti. Trump'ın yeni kurduğu yapay zeka görev gücü, cuma günü yaptığı açıklamada, geliştiricilerin yapay zeka modelleriyle ilgili güvenlik olaylarını bildirmeleri gerektiğini duyurmuştu.