Tsubasa geri dönüyor (Oyundan ilk fragman geldi)

Yeni Captain Tsubasa oyunu resmiyet kazandı. Yapımcı firma oyundan ilk fragmanı yayınladı.

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Tsubasa hayranlarını yıllar sonra sevdikleri karakterlerle buluşuyor. 

Bandai Namco, Captain Tsubasa: Rise of New Champions adlı yeni oyununu yayınladığı fragmanla duyurdu.  

Aynı açıklamada Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ın PC, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında çalışacağı bilgisine yer verildi. 

Oyuncuların gerçek zamanlı maçlar yapabilecekleri arcade futbol oyunun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil. 

İngilizce, İspanyolca ve Portekizce alt yazı seçeneklerin yer alacağı oyunda Japonca ve İngilizce seslendirme seçenekleri bulunacak. 

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